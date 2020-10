Udinese, Gotti: «Può essere l’occasione giusta per sfatare il tabù Firenze» (Di sabato 24 ottobre 2020) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Fiorentina Luca Gotti ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole. Firenze è un campo tabù per l’Udinese. Può essere l’occasione giusta per sfatarlo?«Me lo auguro fortemente. Dipende tutto da noi». La Fiorentina è una squadra reduce da un periodo di difficoltà. Che avversaria si aspetta?«Sulla carta è una squadra molto forte, che sta creando un giusto mix fra giovani, entusiasmo e giocatori esperti. Personalmente però è meglio che pensi solo a ciò che attiene ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Luca, tecnico dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Fiorentina Lucaha parlato ai canali ufficiali del club bianconero alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole.è un campo tabù per l’. Puòl’occasioneper sfatarlo?«Me lo auguro fortemente. Dipende tutto da noi». La Fiorentina è una squadra reduce da un periodo di difficoltà. Che avversaria si aspetta?«Sulla carta è una squadra molto forte, che sta creando un giusto mix fra giovani, entusiasmo e giocatori esperti. Personalmente però è meglio che pensi solo a ciò che attiene ...

