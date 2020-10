Teramo – Juve Stabia, cinque assenze nella rosa di Padalino (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 19 calciatori convocati per il match Teramo-Juve Stabia, valevole per la 7a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 25 ottobre 2020, con inizio alle ore 15 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Portieri: Lazzari, Maresca, Tomei. Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Mulè, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Fantacci, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli. Attaccanti: Bubas, Orlando, Romero. Indisponibili: Bentivegna, Cernigoi, Golfo, Lia, Russo. Squalificati: nessuno L'articolo Teramo – Juve ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 19 calciatori convocati per il match, valevole per la 7a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 25 ottobre 2020, con inizio alle ore 15 presso lo stadio Gaetano Bonolis di. Portieri: Lazzari, Maresca, Tomei. Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Mulè, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Fantacci, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli. Attaccanti: Bubas, Orlando, Romero. Indisponibili: Bentivegna, Cernigoi, Golfo, Lia, Russo. Squalificati: nessuno L'articolo...

ekuonews : Calcio, Teramo: i convocati per la gara contro la Juve Stabia. Settore Distinti esaurito - ssjuvestabiaspa : Teramo-Juve Stabia, i convocati di Padalino #forzajuvestabia #followthewasps #TERJST - paolog18 : @marifcinter Strano Calvarese sia di Teramo come Rodomonti, perché quello non vedeva gol di Bianconi di mezzo metro… - tvsei : Teramo, domani la Juve Stabia. Paci: “Forse qualche cambio” - - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Mister Padalino alla vigilia del match: «Contro il Teramo servirà una partita attenta» L… -