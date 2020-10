Serena è morta a 38 anni | l’ultima chiamata ai figli

Leggi su howtodofor

(Di sabato 24 ottobre 2020)Grecoa Corso Trieste, l'ultimaa casa mentre stava tornando a casa. Si indaga sull'incidente stradale. Ci sono ancora alcuni dubbi da chiarire in merito all'incidente stradale che ha spezzato la vita diGreco, 38originaria di Salerno,alle 16.30 di venerdì 23 ottobre all'angolo tra corso Trieste e via Nomentana. Nell'incidente, secondo quanto emerso in via ufficiale dalle prime indagini della polizia locale di Roma Capitale, sono rimasti coinvolti quattro veicoli: il Piaggio Liberty guidato daGreco, trasportata al Policlinico Umberto I e deceduta poco dopo il ricovero; uno scooter guidato da un 31enne ricoverato in codice rosso al San Giov; una Suzuki Swift e un ...