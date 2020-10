Roma, “sei in ritardo”: offendono e minacciano l’autista Atac, poi prendono a sassate il bus (Di sabato 24 ottobre 2020) Un ritardo dell’autobus ha provocato la protesta violenta di due giovani lungo la linea 719, a Roma, all’altezza di via Candoni, alla Muratella. Secondo il racconto dei giornali locali tutto è cominciato intorno alle 20 di venerdì quando i due sono saliti sul mezzo pubblico e hanno iniziato ad insultare l’autista colpevole, a loro dire, di aver fatto partire la corsa del bus in ritardo. Tra offese e minacce, i due ragazzi hanno tentato di aggredire anche l’autista, fermati solo dalla paratia in plastica. Poi sono scesi dopo pochi minuti, ma non hanno fermato le loro proteste: prima hanno preso a pugni il finestrino dal lato del conducente e poi hanno fatto partire un lancio di sassi che ha causato la rottura del lunotto posteriore dell’autobus. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villa Bonetti. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Un ritardo dell’autobus ha provocato la protesta violenta di due giovani lungo la linea 719, a, all’altezza di via Candoni, alla Muratella. Secondo il racconto dei giornali locali tutto è cominciato intorno alle 20 di venerdì quando i due sono saliti sul mezzo pubblico e hanno iniziato ad insultare l’autista colpevole, a loro dire, di aver fatto partire la corsa del bus in ritardo. Tra offese e minacce, i due ragazzi hanno tentato di aggredire anche l’autista, fermati solo dalla paratia in plastica. Poi sono scesi dopo pochi minuti, ma non hanno fermato le loro proteste: prima hanno preso a pugni il finestrino dal lato del conducente e poi hanno fatto partire un lancio di sassi che ha causato la rottura del lunotto posteriore dell’autobus. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villa Bonetti. L'articolo ...

repubblica : Mondo di Mezzo, per Alemanno confermata condanna a sei anni per corruzione - eziomauro : Mondo di Mezzo, per Alemanno confermata condanna a sei anni per corruzione - marattin : Mi pare fosse la BBC che disse, una volta, che Roma è l’unica capitale del mondo dove sei quando esplode un autobus… - 333monique : Immagine meravigliosa, sfocata, irreale, quasi un apparizione... Sei a Roma, nella mia città chissà perché e la cos… - LPincia : RT @ChiodiDonatella: SEI ANNI AD #ALEMANNO CHE SI È CORROTTO DA SOLO: CORRUTTORI NON CE NE SONO. In mezz'ora raddoppiata in #Appello la pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma “sei Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera