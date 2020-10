Nuovo Dpcm in arrivo: stop dalla Serie D in giù, resterà solo calcio professionistico (Di sabato 24 ottobre 2020) Domani sera il premier Giuseppe Conte firmerà un Nuovo Dpcm e stavolta la linea dura riguarderà tutto lo sport dilettantistico. Da quanto si apprende infatti solo i campionati professionistici andranno avanti. La scorsa settimana infatti era stato salvato il calcio dilettantistico fino alla Seconda Categoria, con la sospensione invece delle partite delle scuole calcio e dell’attività di base, che si sta svolgendo solo con allenamenti con distanziamento e senza fasi agonistiche. Ma adesso dalla Serie D in giù arriva lo stop visto che a differenza della scorsa settimana non sembrerebbe garantita la prosecuzione dell’attività dilettantistica a livello nazionale e regionale dopo quella ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020) Domani sera il premier Giuseppe Conte firmerà une stavolta la linea dura riguarderà tutto lo sport dilettantistico. Da quanto si apprende infattii campionati professionistici andranno avanti. La scorsa settimana infatti era stato salvato ildilettantistico fino alla Seconda Categoria, con la sospensione invece delle partite delle scuolee dell’attività di base, che si sta svolgendocon allenamenti con distanziamento e senza fasi agonistiche. Ma adessoD in giù arriva lovisto che a differenza della scorsa settimana non sembrerebbe garantita la prosecuzione dell’attività dilettantistica a livello nazionale e regionale dopo quella ...

