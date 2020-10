Lazio-Bologna oggi in tv | canale | orario e come vederla in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) Il programma di, gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I biancocelesti hanno trovato una convincente vittoria contro il Borussia Dortmund all’esordio stagionale in Champions League, che ha tirato su il morale degli uomini di Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro la Sampdoria L’incontro, in programmasabato 24 ottobre alle ore 20:45, sarà trasmesso insulla piattaforma Dazn, oltre che in tv su Dazn1 (209 di Sky). Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights.