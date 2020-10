La moda si mette in mostra e apre al pubblico laboratori e atelier (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - Apritimoda celebra la resilienza dell'eccellenza della moda italiana, un tessuto di piccole a grandi imprese che nonostante i numeri della crisi sanitaria non si arrendono. E lo dimostrano le tantissime aziende che aprono le porte all'iniziativa in 13 regioni italiane, portando con le cautele del caso tante persone in tutta sicurezza nei laboratori e negli atelier del saper fare italiano. Ma lo hanno dimostrato anche nei dati economici, mantenendo il loro impegno anche nella crisi. “Nonostante le preoccupazioni in questo periodo molto complicato – ha detto Cinzia Sasso, ideatrice di Apritimoda -, preoccupazioni che condividiamo, tutte le aperture si stanno svolgendo in sicurezza, senza ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - Apriticelebra la resilienza dell'eccellenza dellaitaliana, un tessuto di piccole a grandi imprese che nonostante i numeri della crisi sanitaria non si arrendono. E lo dino le tantissime aziende che aprono le porte all'iniziativa in 13 regioni italiane, portando con le cautele del caso tante persone in tutta sicurezza neie neglidel saper fare italiano. Ma lo hanno dito anche nei dati economici, mantenendo il loro impegno anche nella crisi. “Nonostante le preoccupazioni in questo periodo molto complicato – ha detto Cinzia Sasso, ideatrice di Apriti-, preoccupazioni che condividiamo, tutte le aperture si stanno svolgendo in sicurezza, senza ...

Taglia, cuci, metti in scena. Viaggio nelle sartorie storiche

Gli abiti indossati sul set che influenzano la moda. Quella delle passerelle, dei party e della strada. Il viaggio in questa magia caleidoscopica dell’arte del vestire che lega in un fil- rouge cinema ...

