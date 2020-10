Il David Copperfield di Iannucci e Patel | un divertentissimo pasticcio multietnico

(Di sabato 24 ottobre 2020) LA VITA STRAORDINARIA DICon Dev, Tilda Swinton, John Laurie. Regia di Armando. Produzione Gran Bretagna 2019. Durata: 2 ore AL CINEMA LA TRAMA. E' rimasta la stessa del classico di Dickens. Solo che qui è raccontata in flash back dallo stessoormai divenuto scrittore famoso e quindi in grado di raccontare con distacco le sue vicissitudini.Dalla morte del padre ai contrasti col sadico patrigno alle due donne della sua vita.PERCHE' VEDERLO. Perché è. Il romanzo, pur zeppo di avvenimenti drammatici, presentava una folla di personaggi esilaranti: la stravagante zia, lo stravagantissimo mr Dick , l'inaffidabilissimo Micawber. Maha calcato la mano ...

WeCinema : Week end al cinema: con Dev Patel e @NotTildaSwinton nella brillante commedia 'La vita straordinaria di David Coppe… - Gianmarco210 : RT @Lunadargento5: Domani vi spiego Charles Dickens e le sue opere di denuncia contro lo sfruttamento minorile al tempo vittoriano, opere c… - Lunadargento5 : Domani vi spiego Charles Dickens e le sue opere di denuncia contro lo sfruttamento minorile al tempo vittoriano, op… - wheelersblood : Domani potrei rivedere Palm springs oppure vedere The Personal History of David Copperfield... suggestions? - CinemaMorbegno : CINEMA 3: DAL 23 AL 26/10 'LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD' Venerdì e Sabato ore 20.15 Domenica ore 16.… -

Ultime Notizie dalla rete : David Copperfield

La Fedeltà

LA TRAMA. E' rimasta la stessa del classico di Dickens. Solo che qui è raccontata in flash back dallo stesso David ormai divenuto scrittore famoso e quindi in grado di raccontare con distacco le sue ...Altro fine settimana interessante nelle sale della città di Ascoli Piceno con una vasta gamma di pellicole in proiezione fino a Domenica 25 Ottobre presso il Multiplex Città delle Stelle, l’Odeon 6 ed ...