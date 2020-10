‘Grande Fratello Vip 5’: l’opinione di Chia sulla dodicesima puntata (Di sabato 24 ottobre 2020) Che Elisabetta Gregoraci ieri sera non sarebbe uscita dalla Casa del Gf Vip 5 era più scontato della pioggia in autunno, non solo perché “ormai anche i Vipponi sanno che il venerdì non viene eliminato nessuno” (e io mi chiedo cosa si ostini a fare Alfonso Signorini a farlo passare da QUARANTA GIORNI come “un incredibile imprevisto che li spiazzerà“, allora…) ma anche e soprattutto perché la Santa da Soverato è così tutelata, lì dentro, che in suo onore hanno addirittura slittato la celebraz l’eliminazione da lunedì a venerdì prossimo per guadagnare tempo (e con altri 47 concorrenti al televoto insieme a lei sarà pure più facile confondere le acque, tra l’altro…). Tutto questo nella speranza che Sua Maestà nel frattempo capisca l’antifona ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 ottobre 2020) Che Elisabetta Gregoraci ieri sera non sarebbe uscita dalla Casa del Gf Vip 5 era più scontato della pioggia in autunno, non solo perché “ormai anche i Vipponi sanno che il venerdì non viene eliminato nessuno” (e io mi chiedo cosa si ostini a fare Alfonso Signorini a farlo passare da QUARANTA GIORNI come “un incredibile imprevisto che li spiazzerà“, allora…) ma anche e soprattutto perché la Santa da Soverato è così tutelata, lì dentro, che in suo onore hanno addirittura slittato la celebraz l’eliminazione da lunedì a venerdì prossimo per guadagnare tempo (e con altri 47 concorrenti al televoto insieme a lei sarà pure più facile confondere le acque, tra l’altro…). Tutto questo nella speranza che Sua Maestà nel frattempo capisca l’antifona ...

Gazzetta_it : #Balotelli (ultima partita giocata in marzo) di nuovo sotto i riflettori per una battuta volgare e sessista al #GFV… - GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - PierpaoloBorrel : È qui deve partire la musica del Grande Fratello! ???? - LMastronunzio : Sono in attesa di un bel comunicato Mediaset in cui ci comunichi la sostituzione di Alfonso Signorini alla conduzio… - blogtivvu : Ascolti TV 23 ottobre, #GFVip contro Tale e Quale Show: chi ha vinto? Ecco i dati auditel -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello SNAI – MotoGp: di nuovo un Marquez favorito il primo successo di Alex si gioca a 3,50 Fortune Italia