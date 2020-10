F1, GP Portogallo 2020: Lewis Hamilton pronto a fare la storia e a battere Schumacher (Di sabato 24 ottobre 2020) 1’16″652: è questo il marchio di Lewis Hamilton, su Mercedes, in pole-position nel GP del Portogallo, 12ma prova del Mondiale 2020 di Formula 1, che si disputerà domani sul circuito di Portimao. Il britannico non si ferma e continua l’update dei suoi dati: 97ma pole in carriera (nona quest’anno, la prima in Portogallo) e la 156ma prima fila in carriera (11ma quest’anno). Numeri citati non certo a caso che certificano la straordinaria continuità di questo pilota, prossimo a diventare il più vincente di tutti i tempi. Sì, perché domani le chance per fare centro sono molte e la p.1 odierna è una candidatura piuttosto forte. Hamilton, che nel corso del fine settimana era parso meno veloce del ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) 1’16″652: è questo il marchio di, su Mercedes, in pole-position nel GP del, 12ma prova del Mondialedi Formula 1, che si disputerà domani sul circuito di Portimao. Il britannico non si ferma e continua l’update dei suoi dati: 97ma pole in carriera (nona quest’anno, la prima in) e la 156ma prima fila in carriera (11ma quest’anno). Numeri citati non certo a caso che certificano la straordinaria continuità di questo pilota, prossimo a diventare il più vincente di tutti i tempi. Sì, perché domani le chance percentro sono molte e la p.1 odierna è una candidatura piuttosto forte., che nel corso del fine settimana era parso meno veloce del ...

