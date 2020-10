De Minaur-Humbert in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Anversa 2020 (Di sabato 24 ottobre 2020) La finale dell’Atp 250 di Anversa 2020 metterà di fronte Alex De Minaur e Ugo Humbert, rispettivamente superiori a Grigor Dimitrov e Daniel Evans in semifinale. L’australiano e il francese rappresentano tipologie di giocatori differenti, l’uno grande agonista e l’altro letale e pragmatico: sarà uno scontro tra stili. La sfida andrà in scena domenica 25 ottobre, con orario da definire, con diretta televisiva offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e live streaming sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti post-match. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Ladell’Atp 250 dimetterà di fronte Alex Dee Ugo, rispettivamente superiori a Grigor Dimitrov e Daniel Evans in semi. L’australiano e il francese rappresentano tipologie di giocatori differenti, l’uno grande agonista e l’altro letale e pragmatico: sarà uno scontro tra stili. La sfida andrà in scena domenica 25 ottobre, conda definire, contelevisiva offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e livesulla pagina Facebook e sul sito ufficiale dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti post-match.

