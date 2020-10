Daydreamer - Le ali del sogno trama 24 ottobre 2020 | Sanem si scontra con una donna misteriosa

(Di sabato 24 ottobre 2020)- Le ali deltorna oggi, sabato 24, su Canale 5 alle 14:40 con due episodi e le anticipazioni dellaprospettano una giornata movimentata per- Le ali deltorna oggi, sabato 24su Canale 5 alle 14:40 con due episodi e laanticipa che una nuovasi prepara a entrare nella vita diper sconvolgerla. Pur col peso di un segreto nel cuore (che ben ricorda il promo dell'episodio 80),è decisa a godersi la relazione con Can. Gli confessa che lo considera la sua anima gemella, l'uomo con cui vorrebbe condividere il resto della vita. Can, emozionato e felice di ...

CIAfra73 : SerieTivu: #Daydreamer Le ali del sogno, puntata del 24 ottobre 2020 · ARRIVA HUMA, LA MAMMA DI CAN ED EMRE E CON .… - CarAlt62 : Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 24 ottobre su Canale 5 - Mirellacaporal1 : Aspettando #Daydreamer Le Ali del Sogno 14.45 ???? #CanYaman #DemetÖzdemir #CanEm #CanDem #ErkenciKus - canyamanfanpag2 : Day Dreamer- Le ali del sogno vi aspetta su canale 5: -sabato 24 ottobre dalle ore 14:40 alle ore 16:04; - domenica… - GabriellaIaros1 : Dolcemente tutta ma proprio tutta l’Italia ???? arriva oggi pomeriggio dalle 15.00 circa fino alle 16.00 su canale 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer ali

Un altro weekend di DayDreamer – Le ali del sogno è pronto a tenere compagnia ai telespettatori di Canale5. La coppia formata da Can e Sanem incontrerà nuove difficoltà ma, questa volta, i due ...Can e Demet // Credits: Instagram Can Yaman e Demet pronti a tornare fianco a fianco. Chi non conosce Can Yaman? Il bell’attore, giunto alla ribalta con “Daydreamer – Le Ali ...