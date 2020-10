Covid, scontri a Napoli contro lockdown ma De Magistris è in Tv: “Cosa ci fai qui?” – VIDEO (Di sabato 24 ottobre 2020) scontri a Napoli, nella notte, per via delle chiusure decise dalla Regione Campania in piena emergenza Covid. La disperazione ha raggiunto ormai livelli ingestibili e come previsto anche da Guerra (Oms) nelle passate ore, un nuovo lockdown potrebbe portare a guerriglie armate e all’aumento dei suicidi. Il primo assaggio ce lo ha mostrato proprio una... L'articolo Covid, scontri a Napoli contro lockdown ma De Magistris è in Tv: “Cosa ci fai qui?” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 24 ottobre 2020), nella notte, per via delle chiusure decise dalla Regione Campania in piena emergenza. La disperazione ha raggiunto ormai livelli ingestibili e come previsto anche da Guerra (Oms) nelle passate ore, un nuovopotrebbe portare a guerriglie armate e all’aumento dei suicidi. Il primo assaggio ce lo ha mostrato proprio una... L'articoloma Deè in Tv: “Cosa ci fai qui?” –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

