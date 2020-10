Covid, Conte: “Prima la salute”. Di Maio condanna gli scontri di Napoli (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono giorni complicati in Italia e nel Mondo per Contenere la seconda ondata di Coronavirus. Pochi minuti fa Giuseppe Conte ha parlato di Covid-19, mentre Luigi Di Maio ha condannato… Questo articolo Covid, Conte: “Prima la salute”. Di Maio condanna gli scontri di Napoli è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono giorni complicati in Italia e nel Mondo pernere la seconda ondata di Coronavirus. Pochi minuti fa Giuseppeha parlato di-19, mentre Luigi Dihato… Questo articolo: “Prima la salute”. Diglidiè stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

fanpage : Sondaggi politici, per gli italiani seconda ondata Covid è colpa di Conte e dei ministri - StefanoFeltri : Il ministro Boccia positivo al Covid-19. Si teme per il premier Conte - Giorgiolaporta : Ieri mentre 15 mila italiani e 17 mila spagnoli entravano nel panico scoprendo di essere positivi al #Covid_19, il… - Giacinto_Bruno : RT @Agenzia_Ansa: 'In arrivo settimane complesse, guardia alta': lo ha detto il premier @GiuseppeConteIT ai partecipanti dell'assemblea d… - OperaFisista : Covid: Conte, consapevoli alcune misure non tempestive - Politica - ANSA -