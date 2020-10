Covid, Bassetti lancia l’allarme su Facebook: gente terrorizzata e ospedali in tilt (Di sabato 24 ottobre 2020) Contagi in aumento e ospedali in tilt. A lanciare l’allarme su Facebook è l’infettivologo Matteo Bassetti. Dopo che i medici d’urgenza hanno denunciato presidi ospedalieri al collasso, l’infettivologo Matteo Bassetti ha commentato sulla sua pagina Facebook quanto sta accadendo negli ospedali genovesi in questo ore: “Si è verificato esattamente quello che pensavo. La gente è … L'articolo Covid, Bassetti lancia l’allarme su Facebook: gente terrorizzata e ospedali in tilt proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) Contagi in aumento ein. Are l’allarme suè l’infettivologo Matteo. Dopo che i medici d’urgenza hanno denunciato presidieri al collasso, l’infettivologo Matteoha commentato sulla sua paginaquanto sta accadendo negligenovesi in questo ore: “Si è verificato esattamente quello che pensavo. Laè … L'articolol’allarme suinproviene da www.meteoweek.com.

stanzaselvaggia : Oh mi raccomando eh, continuiamo a intervistare Bassetti sul Covid. A lasciarci consigliare da lui sul da farsi. No… - stanzaselvaggia : Quindi ora per Matteo Bassetti il Covid è il virus del fornaio? - Adnkronos : #Covid, #Bassetti: 'Opportuno coprifuoco per Genova, Milano e Roma' - Miti_Vigliero : RT @539th: Bassetti dice che 'è necessario seguire a casa la maggior parte dei pazienti covid'. Ha ragione ed è così : oltre il 90% dei paz… - Dr__Terrible : RT @tonyscalari: Bassetti: «l'errore è stato quello di dire alle persone che il Covid era sempre una malattia devastante, che dava sempre c… -