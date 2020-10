Coronavirus, gli infermieri: “In Liguria occorre un lockdown” (Di sabato 24 ottobre 2020) L’Ordine delle professioni infermieristiche di Genova in una lettera aperta pubblicata stamani via Facebook ha chiesto “con urgenza al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti di ordinare il lockdown in ambito regionale perché ai posti di terapia intensiva occorre conteggiare anche i malati con supporti ventilatori quali il casco e siamo in piena emergenza” a causa della diffusione dei contagi di covid-19. “occorre non indugiare oltre e assumere iniziative appropriate per il contrasto all’emergenza sanitaria in atto“, è l’invito dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Genova al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nella lettera aperta pubblicata via Facebook. “Anziché esasperare e ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) L’Ordine delle professionistiche di Genova in una lettera aperta pubblicata stamani via Facebook ha chiesto “con urgenza al presidente della RegioneGiovanni Toti di ordinare il lockdown in ambito regionale perché ai posti di terapia intensivaconteggiare anche i malati con supporti ventilatori quali il casco e siamo in piena emergenza” a causa della diffusione dei contagi di covid-19. “non indugiare oltre e assumere iniziative appropriate per il contrasto all’emergenza sanitaria in atto“, è l’invito dell’Ordine delle professionistiche di Genova al presidente della RegioneGiovanni Toti nella lettera aperta pubblicata via Facebook. “Anziché esasperare e ...

