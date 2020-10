Conferenza stampa Conte 24 ottobre 2020: dove seguire la diretta tv e streaming (Di sabato 24 ottobre 2020) Nuova Conferenza stampa Giuseppe Conte oggi 24 ottobre 2020 a partire dalle ore 20.30. Ad annunciare il nuovo discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte l’Adnkronos che in un articolo riporta la possibilità di una nuova diretta tv e streaming stasera, 24 ottobre 2020. Secondo le indiscrezioni, infatti, il Premier Conte si collegherà in live streaming e diretta televisiva stasera alle ore 20.30 per annunciare i dettagli del nuovo Dpcm che servirà a tentare di limitare i contagi da Covid-19. Tra le novità del nuovo Dpcm si parla di chiusura anticipata per bar, pub e ristoranti, chiusure per palestre e piscine e lezioni da casa ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 ottobre 2020) NuovaGiuseppeoggi 24a partire dalle ore 20.30. Ad annunciare il nuovo discorso del Presidente del Consiglio Giuseppel’Adnkronos che in un articolo riporta la possibilità di una nuovatv estasera, 24. Secondo le indiscrezioni, infatti, il Premiersi collegherà in livetelevisiva stasera alle ore 20.30 per annunciare i dettagli del nuovo Dpcm che servirà a tentare di limitare i contagi da Covid-19. Tra le novità del nuovo Dpcm si parla di chiusura anticipata per bar, pub e ristoranti, chiusure per palestre e piscine e lezioni da casa ...

lorepregliasco : ?? Salvo rinvii dovuti al prolungarsi della riunione con i capi delegazione del governo, il presidente del Consiglio… - danieleviotti : A che ora è la conferenza stampa in cui la ministra #Lamorgese dichiara di aver sciolto #ForzaNuova? - Corriere : Stasera nuova conferenza stampa in diretta di Conte sul nuovo Dpcm - Ecatetriformis : RT @helloitsaturn: NESSUNA FONTE UFFICIALE HA DICHIARATO CONFERENZA STAMPA. NON CREDETE A TUTTO CIÒ CHE LEGGETE E NEMMENO AD IPOTETICI ORAR… - giovann92669360 : RT @marilina1nargi: Conferenza stampa Conte rinviata. Se stanno a mena' ??? -