Il Cardinale tedesco Gerhard Ludwig Muller attacca Papa Francesco dopo le sue dichiarazioni sulle coppie omosessuali: "Il Papa non è al di sopra di Dio, con quelle frasi ha creato grande confusione". "Il Papa non è al di sopra della Parola di Dio, che ha creato l'essere umano maschio e femmina, il matrimonio e la … L'articolo "Bergoglio non è al di sopra di Dio e non è Cristo", dice il Cardinale Muller proviene da leggilo.org.

