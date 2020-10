Bar e ristoranti: protesta per la sopravvivenza (Di sabato 24 ottobre 2020) di Monica De Santis Arrabbiati, delusi, stanchi di sentirsi sempre accusare di essere i colpevoli della diffusioni del virus. Sono i ristoratori e i titolari dei bar di Salerno, che insieme con i colleghi di Scafati, Battipaglia, Pontecagnano e Vietri ieri mattina si sono ritrovati alle 10,30 a piazza Amendola per contestare l’ultima ordinanza del governatore De Luca, quella che impone loro la chiusura alle 23. Una manifestazione pacifica che ha visto diversi interventi di alcuni di loro che rivolgendosi ai colleghi hanno chiesto unione e gioco di squadra per far arrivare le loro richieste proprio a De Luca. La situazione è diventata più incandescente quando da uno dei balconi delle stanze del sindaco si affacciano due persone. E’ stato in quel momento che i commercianti, megafono in mano hanno iniziato a chiedere a gran voce un incontro proprio con il primo ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 24 ottobre 2020) di Monica De Santis Arrabbiati, delusi, stanchi di sentirsi sempre accusare di essere i colpevoli della diffusioni del virus. Sono i ristoratori e i titolari dei bar di Salerno, che insieme con i colleghi di Scafati, Battipaglia, Pontecagnano e Vietri ieri mattina si sono ritrovati alle 10,30 a piazza Amendola per contestare l’ultima ordinanza del governatore De Luca, quella che impone loro la chiusura alle 23. Una manifestazione pacifica che ha visto diversi interventi di alcuni di loro che rivolgendosi ai colleghi hanno chiesto unione e gioco di squadra per far arrivare le loro richieste proprio a De Luca. La situazione è diventata più incandescente quando da uno dei balconi delle stanze del sindaco si affacciano due persone. E’ stato in quel momento che i commercianti, megafono in mano hanno iniziato a chiedere a gran voce un incontro proprio con il primo ...

