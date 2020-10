Atalanta-Sampdoria, le pagelle in un clic Votate la prestazione dei nerazzurri (Di sabato 24 ottobre 2020) Basta entrare nella notizia a fine gara e potrai valutare la prestazione di ogni singolo giocatore nerazzurro. Guarda anche la media scaturita dal voto di tutti i lettori. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 24 ottobre 2020) Basta entrare nella notizia a fine gara e potrai valutare ladi ogni singolo giocatore nerazzurro. Guarda anche la media scaturita dal voto di tutti i lettori.

Atalanta_BC : Esordio dal 1' per @11johanmojica e #Lammers! ?? I nostri 11 ?? Here's our #StartingXI to face Sampdoria! ??… - benitez_leo : HOY ???? ATALANTA ?? SAMPDORIA GENOA ?? INTER LAZIO ?? BOLOGNA - effesala : In diretta su - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, Atalanta-Samp le ufficiali: fuori Hateboer e Freuler: Serie A,… - LVGenie123 : Serie A???? •Atalanta/Sampdoria Over 3 (-145) 1U -