Vaticano | condannato Cardarilli | “Mi pagava 100 euro a prestazione”

È stato condannato a sei anni l'impiegato del governatorato del Vaticano. Accusato di prostituzione minorile, cessione di stupefacenti e tentata violenza. Nella giornata di ieri, giovedì 22 ottobre, è stato condannato a sei anni di carcere l'impiegato del governatorato del Vaticano. Cardarilli era stato arrestato lo scorso marzo con l'accusa è di aver procurato droga

Dopo l'arresto avvenuto a marzo, Cardarilli, impiegato del governatorato della Santa Sede, è stato condannato nella giornata di ieri 22 ottobre a sei anni di carcere. L'accusa è quella di aver ...

Adesso la loro condanna deve essere rivalutata dalla Corte ... Oggi Diddi è allo stesso tempo anche il promotore di giustizia del Vaticano, uno dei titolari dell’inchiesta sul cardinale Becciu ...

