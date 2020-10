Sassuolo-Torino, Giampaolo: “Prestazione importante. Difesa a 5? Prima volta nella mia vita” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Contro il Sassuolo giochi male, è la squadra che ha il miglior palleggio e le situazioni per trovare superiorità numerica. Se non sei ordinato perdi spazio, il Toro ha giocato una partita con fede. La prestazione è stata importante e ha rinforzato gli argini: mi dispiace per i miei giocatori perché in questo momento abbiamo bisogno di risultati per far passare un messaggio e avere credibilità”. Così Marco Giampaolo dopo il 3-3 del Torino sul campo del Sassuolo. I granata conquistano il primo punto in campionato ma recriminano per due gol di vantaggio sprecati nonostante l’inserimento del difensore N’Koulou al posto dell’attaccante Verdi. “E’ stata la Prima volta nella ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Contro ilgiochi male, è la squadra che ha il miglior palleggio e le situazioni per trovare superiorità numerica. Se non sei ordinato perdi spazio, il Toro ha giocato una partita con fede. La prestazione è statae ha rinforzato gli argini: mi dispiace per i miei giocatori perché in questo momento abbiamo bisogno di risultati per far passare un messaggio e avere credibilità”. Così Marcodopo il 3-3 delsul campo del. I granata conquistano il primo punto in campionato ma recriminano per due gol di vantaggio sprecati nonostante l’inserimento del difensore N’Koulou al posto dell’attaccante Verdi. “E’ stata la...

