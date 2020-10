Matthew McConaughey | “A 15 e 18 anni degli uomini hanno abusato di me”

Leggi su biccy

(Di venerdì 23 ottobre 2020)senza freni nel libro autobiografico ‘Greenlights’ in cui racconta molti segreti ed episodi del suo passato fino ad esso rimasti privati. L’attore americano per i suoi 50ha deciso di aprirsi e rivelare al suo pubblico quello che ha subito quando era solo un adolescente. A 15un uomo ha ricattatoper avere dei rapporti e a 18 un mostro hadi lui, questo mentre il protagonista di Serenity era svenuto in un furgone. “Ci sono stati molti episodi spiacevoli. Fui ricattato per farlo per la prima volta a 15. Ero certo che sarei andato all’inferno per quel rapporto pre-matrimoniale. Oggi, spero davvero che non sia così. Non mi sono sentito una vittima. Avevo tante prove intorno a me del ...