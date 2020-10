Lockdown in Italia, il governo pronto a un nuovo Dpcm: le ipotesi in campo (Di venerdì 23 ottobre 2020) De Luca chiede un Lockdown totale. Le ipotesi in campo: coprifuoco o vera e propria chiusura, nella quale sarebbe permesso uscire di casa solo per lavorare e andare a scuola, sia pur in maniera scaglionata Leggi su corriere (Di venerdì 23 ottobre 2020) De Luca chiede untotale. Lein: coprifuoco o vera e propria chiusura, nella quale sarebbe permesso uscire di casa solo per lavorare e andare a scuola, sia pur in maniera scaglionata

LegaSalvini : #SALVINI: 'NUOVO LOCKDOWN SAREBBE DANNO DEVASTANTE' - Corriere : Lockdown, pressing delle Regioni. Il governo pronto alla stretta. De Luca: «A un passo dalla tragedia» - Corriere : ?? Una settimana per decidere e due ipotesi - alkhimiyah : #Deluca parla per la sola #Campania e non per l'#Italia. #lockdown #Covid_19 - domcamodeca : De Luca chiede a Conte un lockdown totale in Italia: 'Necessario chiudere tutto' -