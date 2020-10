LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Dovizioso in cerca di risposte sul circuito di Aragon. Dalle 10.55 la FP1 (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51: Infine, non bisogna dimenticare come sarà nuovamente assente Valentino Rossi. Il quarantunenne di Tavullia ha contratto il Covid-19 subito dopo il Gran Premio di Francia e dovrà giocoforza disertare anche il secondo appuntamento di Alcañiz. Il suo rientro è atteso a Valencia, il prossimo 8 novembre. 10.48: Di certo c’è che nessuno può fare calcoli e la partita è apertissima. Mir e Quartararo sembrano avere qualche chance più di Viñales, mentre Dovizioso, se non dovesse crescere di rendimento, appare destinato a soccombere. 10.45: Si vedrà se il GP di Teruel confermerà quanto visto pochi giorni orsono. In tal senso le temperature e il vento potrebbero giocare un ruolo fondamentale. Il freddo ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51: Infine, non bisogna dimenticare come sarà nuovamente assente Valentino Rossi. Il quarantunenne di Tavullia ha contratto il Covid-19 subito dopo il Gran Premio di Francia e dovrà giocoforza disertare anche il secondo appuntamento di Alcañiz. Il suo rientro è atteso a Valencia, il prossimo 8 novembre. 10.48: Di certo c’è che nessuno può fare calcoli e la partita è apertissima. Mir e Quartararo sembrano avere qualche chance più di Viñales, mentre, se non dovesse crescere di rendimento, appare destinato a soccombere. 10.45: Si vedrà se il GP diconfermerà quanto visto pochi giorni orsono. In tal senso le temperature e il vento potrebbero giocare un ruolo fondamentale. Il freddo ...

OA_Sport : LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Dovizioso in cerca di risposte sul circuito di Aragon. Dalle 10.55 la FP1 - FormulaPassion : #MotoGP Segui con noi in diretta le prime libere del #AlcanizGP ???? - gponedotcom : LIVE FP1 Teruel MotoGP: cronaca diretta minuto per minuto da Aragon: Scatta il secondo fine settimana di gara sul t… - motoblogit : MotoGP Teruel 2020: orari, diretta TV e streaming live - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Teruel 2020 in DIRETTA: FP1 in tempo reale - #MotoGP #Teruel #DIRETTA: #tempo #reale -