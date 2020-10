In Francia la situazione «è come a marzo-aprile»: ora si sceglie chi va in rianimazione (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un medico rianimatore di Valenciennes – un comune francese di 43.672 abitanti nel dipartimento del Nord nella regione Alta Francia – ha spiegato che In Francia la situazione «è come a marzo-aprile»: ora si sceglie chi va in rianimazione. L’aumento esponenziale dei casi porta la situazione a un livello tale che «occorre scegliere i pazienti che andranno in rianimazione». In Francia siamo quindi al punto di rottura, quello che tutti i paesi del mondo stanno lavorando per evitare: più pazienti che hanno bisogno di essere intubati di quanti siano i letti disponibili. LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 23 ottobre, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un medico rianimatore di Valenciennes – un comune francese di 43.672 abitanti nel dipartimento del Nord nella regione Alta– ha spiegato che Inla«è»: ora sichi va in. L’aumento esponenziale dei casi porta laa un livello tale che «occorrere i pazienti che andranno in». Insiamo quindi al punto di rottura, quello che tutti i paesi del mondo stanno lavorando per evitare: più pazienti che hanno bisogno di essere intubati di quanti siano i letti disponibili. LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 23 ottobre, ...

