Grande Fratello Vip 5 | Natalia Paragoni | “Credo ciecamente al mio fidanzato Andrea”

Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta del Grande Fratello Vip 5, ha rotto il silenzio dopo il confronto del compagno con Alice Fabbrica durante la dodicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco il suo lungo sfogo su Instagram: "Ho aspettato la prima puntata prima di espormi e farmi due risate. In merito alle dichiarazioni fatte dalla signorina bionda, ci tengo a precisare che non mi interessa minimamente entrare nel merito del tipo di rapporto intercorso tra lei e il mio fidanzato, mentre tale non era, è risalente ad anni passati. Le sue dichiarazioni fanno riferimento al fatto che quello che oggi è il mio fidanzato le avrebbe scritto mentre intratteneva una relazione con la sottoscritta".

