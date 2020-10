Gli Stati Uniti hanno approvato l’utilizzo del remdesivir su tutti i pazienti malati di COVID-19 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli Stati Uniti hanno approvato l’utilizzo del farmaco antivirale remdesivir sui pazienti malati di COVID-19. La Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha consentito che il farmaco sia somministrato Leggi su ilpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Glil’utilizzo del farmaco antiviralesuidi-19. La Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha consentito che il farmaco sia somministrato

