Burioni non ci sta e replica a Salvini su plasma e farmaco idrossiclorochina: “Non efficaci con Covid” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si torna a parlare con insistenza a fine ottobre della cura al plasma e soprattutto del farmaco idrossiclorochina come potenziale rimedi al Covid-19, almeno stando alle recenti dichiarazioni di Matteo Salvini. Secondo Burioni, virlogo controverso è diventato assai famoso in Italia nell’ultimo anno dopo lo scoppio della pandemia, quelle del leader della Lega sono parole alimentano disinformazione su temi assai delicati. Ecco perché diventa cruciale ricostruire quanto avvenuto nel corso delle ultime ore. Cosa dice Burioni a Salvini su cura al plasma e farmaco idrossiclorochina per il Covid Come se non bastasse la polemica a distanza con Fedez, che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri ... Leggi su bufale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si torna a parlare con insistenza a fine ottobre della cura ale soprattutto delcome potenziale rimedi al Covid-19, almeno stando alle recenti dichiarazioni di Matteo. Secondo, virlogo controverso è diventato assai famoso in Italia nell’ultimo anno dopo lo scoppio della pandemia, quelle del leader della Lega sono parole alimentano disinformazione su temi assai delicati. Ecco perché diventa cruciale ricostruire quanto avvenuto nel corso delle ultime ore. Cosa dicesu cura alper il Covid Come se non bastasse la polemica a distanza con Fedez, che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri ...

