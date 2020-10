Si torna nell’universo di Star Wars. I nuovi episodi di The Mandalorian - (Di giovedì 22 ottobre 2020) Carlo Lanna Tutto pronto per la seconda stagione di The Mandalorian. Il 30 ottobre i nuovi episodi della serie tv legata al franchise di Star Wars Da molto tempo i fan di Star Wars erano in attesa di una serie tv che fosse collegata all’universo creato, a fine anni ’60, da George Lucas. Fin dal 2009 si è discusso di realizzare un prodotto in live-action, ma a causa degli alti costi di produzione nessuno ha mai avuto la forza (e il coraggio) di portare avanti il progetto. Sono 50 le sceneggiature che sono state scartate e, solo nel 2013, quando la Lucas Film è stata acquistata dalla Disney, l’idea di realizzare una serie tv si è fatta sempre più insistente. E così, nel 2017 prende forma il progetto chiamato ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Carlo Lanna Tutto pronto per la seconda stagione di The. Il 30 ottobre idella serie tv legata al franchise diDa molto tempo i fan dierano in attesa di una serie tv che fosse collegata all’universo creato, a fine anni ’60, da George Lucas. Fin dal 2009 si è discusso di realizzare un prodotto in live-action, ma a causa degli alti costi di produzione nessuno ha mai avuto la forza (e il coraggio) di portare avanti il progetto. Sono 50 le sceneggiature che sono state scartate e, solo nel 2013, quando la Lucas Film è stata acquistata dalla Disney, l’idea di realizzare una serie tv si è fatta sempre più insistente. E così, nel 2017 prende forma il progetto chiamato ...

