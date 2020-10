Sacrifici per scongiurare il peggio. Conte in Parlamento difende le misure restrittive. Scelte necessarie per evitare un nuovo lockdown (Di giovedì 22 ottobre 2020) La recrudescenza del virus ha reso necessarie nuove misure per Contenere il contagio. Ma nei mesi successivi alla fase più acuta della pandemia “non abbiamo mai abbassato la guardia”. Il premier Giuseppe Conte riferisce al Senato sulle ultime disposizioni anti Covid. Ancora una volta, dice, si chiedono ai cittadini “Sacrifici, rinunce e limitazioni” ma “se saremo disposti oggi ad affrontare questi Sacrifici, domani riusciremo a evitare interventi più rigorosi e quindi più penalizzanti”. I principi che muovono oggi l’azione del governo, argomenta Conte, sono sempre gli stessi che hanno consentito di superare la prima ondata, ovvero “massima precauzione, adeguatezza e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) La recrudescenza del virus ha resonuovepernere il contagio. Ma nei mesi successivi alla fase più acuta della pandemia “non abbiamo mai abbassato la guardia”. Il premier Giusepperiferisce al Senato sulle ultime disposizioni anti Covid. Ancora una volta, dice, si chiedono ai cittadini “, rinunce e limitazioni” ma “se saremo disposti oggi ad affrontare questi, domani riusciremo ainterventi più rigorosi e quindi più penalizzanti”. I principi che muovono oggi l’azione del governo, argomenta, sono sempre gli stessi che hanno consentito di superare la prima ondata, ovvero “massima precauzione, adeguatezza e ...

"La situazione - ha esordito il premier - è critica ma non siamo allo stesso livello di marzo. Se accettiamo sacrifici evitiamo misure più penalizzanti".

Oggi questo aspetto deve farsi forte più che mai, c’è da salvaguardare anche l’economia: le nostre società fanno sacrifici enormi in questo periodo ... ma sono economie importanti per i territori che ...

