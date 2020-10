Napoli, Gattuso: “Poca decisione, forse troppi complimenti dopo l’Atalanta…” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Napoli va al tappeto contro l'AZ Alkmaar nella prima sfida di Europa League. Gli azzurri sono chiamati così a rimontare dopo questa falsa partenza per tenere vive le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.LE PAROLE DI GattusoIl tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso commenta la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Non dovevamo perdere, il possesso palla va bene, ma è stato sterile. Nel primo tempo abbiamo creato qualche occasione, mentre nella ripresa abbiamo aspettato troppe palle sui piedi e mai un uno-due. Ci vuole più veemenza e più fame, oggi abbiamo giocato poco senza palla. Abbiamo complicato il cammino e ora non possiamo sbagliare più. Abbiamo preso troppi complimenti dopo l'ultima partita, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilva al tappeto contro l'AZ Alkmaar nella prima sfida di Europa League. Gli azzurri sono chiamati così a rimontarequesta falsa partenza per tenere vive le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.LE PAROLE DIIl tecnico degli azzurri Gennarocommenta la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Non dovevamo perdere, il possesso palla va bene, ma è stato sterile. Nel primo tempo abbiamo creato qualche occasione, mentre nella ripresa abbiamo aspettato troppe palle sui piedi e mai un uno-due. Ci vuole più veemenza e più fame, oggi abbiamo giocato poco senza palla. Abbiamo complicato il cammino e ora non possiamo sbagliare più. Abbiamo presol'ultima partita, ...

RealPiccinini : Quando l’Atalanta ha vinto con 4 o 5 gol di scarto nessuno si è chiesto se fosse demerito degli avversari, ma giust… - FBiasin : Il giudice sostiene che il #Napoli abbia deciso prima dell’Asl di non andare a Torino. A questo punto un tifoso de… - MarioGiunta : Giudice Sportivo, Juventus-Napoli 3-0 a tavolino. Assegnato anche un punto di penalizzazione alla squadra di Gattus… - ilbecchino1981 : RT @CucchiRiccardo: Possesso palla e offensive constanti del #Napoli. In pratica gli olandesi, con un catenaccio molto italiano, passano co… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Varriale: 'Il Napoli fallisce l'esordio in Europa League, passo indietro della squadra di Gattuso' https://t.co… -