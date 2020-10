La tragedia di Parigi si poteva evitare? (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’efferato omicidio di Samuel Paty, il professore decapitato alle porte di Parigi da un giovane ceceno radicalizzato, sta contribuendo a dare legittimità e linfa vitale all’ambizioso progetto di Emmanuel Macron inerente la lotta al separatismo islamista che minaccia la sicurezza nazionale e la stessa integrità territoriale della Francia. Le indagini per chiarire le circostanze che … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’efferato omicidio di Samuel Paty, il professore decapitato alle porte dida un giovane ceceno radicalizzato, sta contribuendo a dare legittimità e linfa vitale all’ambizioso progetto di Emmanuel Macron inerente la lotta al separatismo islamista che minaccia la sicurezza nazionale e la stessa integrità territoriale della Francia. Le indagini per chiarire le circostanze che … InsideOver.

