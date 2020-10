Kulusevski: “Pirlo dà fiducia ai giovani. Non è scontato alla Juve” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dejan Kulusevski è una delle note migliori di questo inizio di stagione bianconero e lo ha dimostrato anche nella partita di ieri contro la Dinamo Kiev. Il talentuoso classe 2000 ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha parlato anche di Andrea Pirlo e della facilità con cui il tecnico bresciano si affida ai più giovani: “Qui alla Juventus, che è una grandissima squadra, non giochi per l’età ma per quello che dimostri durante l’allenamento. Non è scontato in un top club e Pirlo, in questo senso, è un allenatore perfetto. Perché ti dà fiducia e sai che se tu fai bene e te lo meriti puoi andare in campo anche se sei molto giovane”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo Kulusevski: “Pirlo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dejanè una delle note migliori di questo inizio di stagione bianconero e lo ha dimostrato anche nella partita di ieri contro la Dinamo Kiev. Il talentuoso classe 2000 ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha parlato anche di Andrea Pirlo e della facilità con cui il tecnico bresciano si affida ai più: “QuiJuventus, che è una grandissima squadra, non giochi per l’età ma per quello che dimostri durante l’allenamento. Non èin un top club e Pirlo, in questo senso, è un allenatore perfetto. Perché ti dàe sai che se tu fai bene e te lo meriti puoi andare in campo anche se sei molto giovane”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo: “Pirlo ...

