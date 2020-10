Coronavirus, (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 16.079 i nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2 in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 170.392 tamponi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Continua così ad aumentare l'incremento dei nuovi casi giornalieri (+ 880 rispetto all'incremento di ieri) a fronte di una diminuzione del numero dei tamponi (-7.456): ieri, infatti, erano stati 15.199 i nuovi contagi a fronte di 177.848 tamponi. Crescono ancora anche i morti: 136 in un giorno, +9 rispetto a ieri. Il totale dei morti in Italia per la pandemia da Coronavirus è quindi 36.968. Il totale dei contagi 465.726. LO SCENARIO PER REGIONEFRIULI VENEZIA GIULIAOggi sono stati rilevati 220 nuovi contagi (5.510 tamponi eseguiti) e un decesso da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una donna nata nel 1942 residente a Trieste, deceduta alla Rsa San Giusto e ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 16.079 i nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2 in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 170.392 tamponi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Continua così ad aumentare l'incremento dei nuovi casi giornalieri (+ 880 rispetto all'incremento di ieri) a fronte di una diminuzione del numero dei tamponi (-7.456): ieri, infatti, erano stati 15.199 i nuovi contagi a fronte di 177.848 tamponi. Crescono ancora anche i morti: 136 in un giorno, +9 rispetto a ieri. Il totale dei morti in Italia per la pandemia daè quindi 36.968. Il totale dei contagi 465.726. LO SCENARIO PER REGIONEFRIULI VENEZIA GIULIAOggi sono stati rilevati 220 nuovi contagi (5.510 tamponi eseguiti) e un decesso da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una donna nata nel 1942 residente a Trieste, deceduta alla Rsa San Giusto e ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 21 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 155.442 • Deceduti: 36.832 (+127) • Dimessi/Guariti: 257.3… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - Agenzia_Ansa : Mascherine e distanza abbassano 1000 volte la carica virale #Coronavirus #ANSA - napolimagazine : CORONAVIRUS - In Italia 16.079 nuovi casi e 136 morti nelle ultime 24 ore - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - In Italia 16.079 nuovi casi e 136 morti nelle ultime 24 ore -