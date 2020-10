Conte alla Camera, “Situazione è molto critica” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, l’informativa di Conte alla Camera: “La situazione si sta rivelando molto critica”. Dopo il passaggio in Senato del 21 ottobre, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto alla Camera per la sua informativa sul nuovo dpcm. Coronavirus, informativa di Conte alla Camera “L’Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se anche questa situazione si sta rivelando molto critica“, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione della suo intervento alla Camera. Di seguito il video della diretta ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, l’informativa di: “La situazione si sta rivelandocritica”. Dopo il passaggio in Senato del 21 ottobre, il Presidente del Consiglio Giuseppeè intervenutoper la sua informativa sul nuovo dpcm. Coronavirus, informativa di“L’Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se anche questa situazione si sta rivelandocritica“, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppein occasione della suo intervento. Di seguito il video della diretta ...

