Cernusco sul Naviglio, uomo di 51 anni accoltella l’ex amante della moglie e viene arrestato (Di giovedì 22 ottobre 2020) accoltella l’ex amante della moglie e scappa. Un uomo di 51 anni ha ammesso il gesto ai carabinieri che l’hanno intercettato e arrestato. A Cernusco sul Naviglio i carabinieri hanno inseguito e arrestato un uomo di 51 anni, accusato di aver tentato di uccidere l’ex amante della moglie. L’uomo si è reso protagonista di un … L'articolo Cernusco sul Naviglio, uomo di 51 anni accoltella l’ex amante della moglie e viene ... Leggi su newnotizie (Di giovedì 22 ottobre 2020)l’exe scappa. Undi 51ha ammesso il gesto ai carabinieri che l’hanno intercettato e. Asuli carabinieri hanno inseguito eundi 51, accusato di aver tentato di uccidere l’ex. L’si è reso protagonista di un … L'articolosuldi 51l’ex...

CMSagace : Tornelli chiusi a Cernusco sul Naviglio #M2, sistema per evitare assembramenti sui treni? @atm_informa - LuceverdeMilano : #Giroditalia2020 ???? ??Domenica #25ottobre , ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2020, in programma da Cer… - CasseriSimone : RT @_DAGOSPIA_: LAMA E NON L’AMA – UN 51ENNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO INSEGUE L’EX AMANTE DELLA MOGLIE E LO... - _DAGOSPIA_ : LAMA E NON L’AMA – UN 51ENNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO INSEGUE L’EX AMANTE DELLA MOGLIE E LO...… - riva_simone91 : Ma #Veronica! Ma non é possibile...la #Sampdoria mi guarda dal telefono 24h su 24!??????????????@_shibahime_ @ Cernusco su… -

Ultime Notizie dalla rete : Cernusco sul Chiara Ferragni a pranzo a Cernusco sul Naviglio Prima la Martesana Alberto Malanchino, chi è l’attore di Doc – Nelle Tue Mani: la sua storia

Alberto Malanchino recita nei panni di Gabriel Kidane nella fiction Doc-Nelle Tue Mani, ma alle spalle ha una carriera da attore già avviata.

Malta vola con Devis Mangia: gran balzo nel ranking

La nazionale dell'arcipelago, guidata dal tecnico nativo di Cernusco sul Naviglio, guadagna sei posizioni nella classifica FIFA.

Alberto Malanchino recita nei panni di Gabriel Kidane nella fiction Doc-Nelle Tue Mani, ma alle spalle ha una carriera da attore già avviata.La nazionale dell'arcipelago, guidata dal tecnico nativo di Cernusco sul Naviglio, guadagna sei posizioni nella classifica FIFA.