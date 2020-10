Quali sono i fattori di rischio per un'infezione duratura al Covid (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - L'età avanzata, l'asma, l'eccesso di peso e l'essere donna: sono questi i fattori che aumentano il rischio di sviluppare il cosiddetto "long Covid", ovvero una forma di infezione causata dal virus Sars-Cov-2 che dura per molto tempo. A scoprirlo è stato una ricerca condotta dal King's College London (Regno Unito), secondo la quale una persona contagiata su 20 sta male per almeno 8 settimane. L'obiettivo della ricerca è quello di identificare un marcatore precoce che consenta di selezionare i pazienti che hanno bisogno di cure extra o che potrebbero beneficiare di un trattamento precoce. I risultati provengono da un'analisi delle persone che hanno inserito i propri sintomi e i risultati dei test nell'app Covid Symptom Study. Gli scienziati ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - L'età avanzata, l'asma, l'eccesso di peso e l'essere donna:questi iche aumentano ildi sviluppare il cosiddetto "long", ovvero una forma dicausata dal virus Sars-Cov-2 che dura per molto tempo. A scoprirlo è stato una ricerca condotta dal King's College London (Regno Unito), secondo la quale una persona contagiata su 20 sta male per almeno 8 settimane. L'obiettivo della ricerca è quello di identificare un marcatore precoce che consenta di selezionare i pazienti che hanno bisogno di cure extra o che potrebbero beneficiare di un trattamento precoce. I risultati provengono da un'analisi delle persone che hanno inserito i propri sintomi e i risultati dei test nell'appSymptom Study. Gli scienziati ...

