Coronavirus | Conte | ' concentrati su contenimento contagio | siamo dentro pandemia'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Nelle settimane e nei mesi a venire "dovremo rimanere ben concentrati sul contenimento del contagio, siamo dentro la pandemia, il nemico non è sconfitto ma circola ancora tra noi. Bisogna mantenere l'attenzione altissima, stavolta però forti dell'esperienza maturata nella scorsa primavera, dunque vigili e prudenti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulle misure adottate per la nuova fase relativa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

