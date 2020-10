Cormezz: Napoli-Az, turn-over ridotto, Gattuso conferma l’attacco che ha battuto l’Atalanta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Contro l’Az Alkmaar il Napoli non effettuerà un turn-over radicale, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Nelle rotazioni troveranno spazio Meret, Maksimovic e Lobotka. Ma per quanto riguarda l’attacco, Gattuso dovrebbe confermare i quattro che hanno battuto l’Atalanta 4-1, ovvero Politano, Lozano e Mertens alle spalle di Osimhen. “Non ci sarà un turn-over radicale: scalpitano Meret, Maksimovic e Lobotka che potrebbero trovare spazio nelle rotazioni, Insigne partirà dalla panchina con la concreta aspettativa di guadagnarsi uno spezzone di gara. In attacco si va verso la conferma del quartetto che ha travolto l’Atalanta con Politano e Lozano sulle due corsie e Mertens e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Contro l’Az Alkmaar ilnon effettuerà unradicale, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Nelle rotazioni tranno spazio Meret, Maksimovic e Lobotka. Ma per quanto riguarda l’attacco,dovrebbere i quattro che hannol’Atalanta 4-1, ovvero Politano, Lozano e Mertens alle spalle di Osimhen. “Non ci sarà unradicale: scalpitano Meret, Maksimovic e Lobotka che potrebbero trovare spazio nelle rotazioni, Insigne partirà dalla panchina con la concreta aspettativa di guadagnarsi uno spezzone di gara. In attacco si va verso ladel quartetto che ha travolto l’Atalanta con Politano e Lozano sulle due corsie e Mertens e ...

