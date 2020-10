Conte: “No lockdown nazionale, ma limitare spostamenti non necessari” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi è intervenuto al Senato per un’Informativa sulle ulteriori iniziative adottate dal Governo con il nuovo Dpcm relativo all’emergenza epidemiologica da Covid-19′ e domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 10, riferirà anche alla Camera dei Deputati. Nel suo intervento ha spiegato subito perché non si è rivolto prima al Parlamento: L’evolversi della situazione epidemiologica – negli ultimi giorni – ha reso necessaria l’adozione urgente di un ulteriore DPCM, volto a integrare il precedente decreto del 13 ottobre con ulteriori misure di natura restrittiva, al fine di Contenere quanto più possibile il contagio, in presenza di una recrudescenza del virus, ormai in atto da alcune settimane. In ragione dell’urgenza e del repentino ... Leggi su blogo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppeoggi è intervenuto al Senato per un’Informativa sulle ulteriori iniziative adottate dal Governo con il nuovo Dpcm relativo all’emergenza epidemiologica da Covid-19′ e domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 10, riferirà anche alla Camera dei Deputati. Nel suo intervento ha spiegato subito perché non si è rivolto prima al Parlamento: L’evolversi della situazione epidemiologica – negli ultimi giorni – ha reso necessaria l’adozione urgente di un ulteriore DPCM, volto a integrare il precedente decreto del 13 ottobre con ulteriori misure di natura restrittiva, al fine dinere quanto più possibile il contagio, in presenza di una recrudescenza del virus, ormai in atto da alcune settimane. In ragione dell’urgenza e del repentino ...

