Calciatori del Palermo positivi al Covid: posticipata gara con la Turris (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPalermo – Alcuni tesserati del Palermo calcio sono risultati positivi al Covid, posticipata alle ore 18 e 30 la gara con la Turris allo stadio Renzo Barbera. L'orario originale d'avvio del match era previsto alle ore 15. "Preso atto dell'istanza presentata dalla società Palermo – spiega il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli – ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Palermo-Turris, in programma mercoledì 21 Ottobre 2020, Stadio "Renzo Barbera", Palermo, abbia inizio alle ore 18.30, anziché alle ore ...

