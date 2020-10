Triestina: anche Vincenzo Sarno positivo al tampone (Di martedì 20 ottobre 2020) Vincenzo Sarno è il secondo giocatore della Triestina risultato positivo al tampone per Covid-19. Il trequartista del club giuliano, così come il compagno di squadra Angelo Tartaglia (già positivo) è in isolamento e non presenta i sintomi del virus. La Triestina è partita alla volta di Pesaro, dove affronterà la Vis Pesaro nel match di campionato. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020)è il secondo giocatore dellarisultatoalper Covid-19. Il trequartista del club giuliano, così come il compagno di squadra Angelo Tartaglia (già) è in isolamento e non presenta i sintomi del virus. Laè partita alla volta di Pesaro, dove affronterà la Vis Pesaro nel match di campionato.

TRIESTEALLNEWS : Il Covid colpisce la Triestina: dopo Tartaglia anche Sarno positivo al virus - - NewsTuttoC : Triestina, dopo Tartaglia anche Sarno è risultato positivo al Covid - il_piccolo : #Triestina, secondo positivo: dopo Tartaglia anche Sarno. I due giocatori in quarantena. Negativi gli altri alabard… - CostanzaRdO : RT @il_piccolo: Covid, almeno 30 contagi in una palestra di #Trieste: struttura chiusa - abollis : RT @il_piccolo: Covid, almeno 30 contagi in una palestra di #Trieste: struttura chiusa -