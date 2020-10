Jon Gibson il compositore che ha contribuito a salvare il minimalismo da se stesso

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 20 ottobre 2020) E’ un anno di incalcolabili perdite e tumulti, in cui il dolore è passato dall’emozione a qualcosa di più simile al tempo che stiamo attraversando. A questo si aggiunge la morte, lunedì 12 ottobre 2020, delJon: aveva 80 anni e un tumore al cervello. Chi era JonJonnon era un nome familiare a molti. Abile flautista e sassofonista,era forse meglio conosciuto come uno dei membri fondatori del Philip Glass Ensemble, sua prima apparizione nel 1968 e per le sue opere come “Music in Twelve Parts” (1974) e “Einstein on the Beach ”(1976). Nella nuova scena musicale degli anni ’60 e ’70 si era esibito nelle prime di opere storiche come “In C” (1964) di Terry Riley e ...