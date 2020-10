Covid-19, i casi di Angri, Nocera Inferiore, Pagani e Roccapiemonte (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“L’andamento dei contagi nei paesi limitrofi è un dato da non sottovalutare minimamente”. Guarda con preoccupazione a quanto sta accadendo nei comuni confinanti, il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli che ha registrato 6 nuovi casi positivi per 4 focolai diversi nel suo comune. Una situazione che definisce sotto controllo ma che necessita di massima attenzione visto quanto sta accadendo nei centri vicini. È chiaro che si guarda con paura in modo particolare a Scafati e ai suoi 153 casi. Anche Pagani è a quota 76 positivi, mentre il Comune di Nocera Inferiore lamenta di non ricevere dati aggiornati dall’Asl da cinque giorni. L’ultimo bollettino aveva registrato quattro nuovi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“L’andamento dei contagi nei paesi limitrofi è un dato da non sottovalutare minimamente”. Guarda con preoccupazione a quanto sta accadendo nei comuni confinanti, il sindaco diCosimo Ferraioli che ha registrato 6 nuovipositivi per 4 focolai diversi nel suo comune. Una situazione che definisce sotto controllo ma che necessita di massima attenzione visto quanto sta accadendo nei centri vicini. È chiaro che si guarda con paura in modo particolare a Scafati e ai suoi 153. Ancheè a quota 76 positivi, mentre il Comune dilamenta di non ricevere dati aggiornati dall’Asl da cinque giorni. L’ultimo bollettino aveva registrato quattro nuovi ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, La Lombardia chiede al governo il coprifuoco nella Regione dalle 23. Preoccupa la previsione che al 3… - DiMarzio : In seguito ad alcuni casi di positività al #COVID19, la #Juventus ha sospeso in via precauzionale le attività del s… - Internazionale : La premier neozelandese ha dovuto affrontare gli stessi flagelli che hanno colpito il resto del mondo: il covid-19… - ForexOnlineMeIt : Borse europee nervose, record casi covid-19 in Europa: oltre 4,9 milioni - Giusepp80706236 : RT @RadioSavana: Italiani in lockdown, risorse del Pakistan (15) in festa in sala biliardo, assembrati, senza mascherina (due la portano so… -