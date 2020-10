Coronavirus: nuovo Dpcm in vigore (Di martedì 20 ottobre 2020) Sindaco Sboarina: provvedimento poco chiaro, non chiudo piazza Erbè E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto della Presidenza dei Ministri annunciato ieri sera con le nuove misure per combattere la seconda ondata di contagi da Covid. Per l'applicazione immediata delle ... Leggi su veronaoggi (Di martedì 20 ottobre 2020) Sindaco Sboarina: provvedimento poco chiaro, non chiudo piazza Erbè E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto della Presidenza dei Ministri annunciato ieri sera con le nuove misure per combattere la seconda ondata di contagi da Covid. Per l'applicazione immediata delle ...

Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - fanpage : Nuovo #DPCM, il Premier #Conte parlerà alle 20 in conferenza stampa - RaiNews : Conte illustra il nuovo #Dpcm #coronavirus - NickyIlSardo84 : La Cina terra dei Virus? Non sarebbe il caso di isolarli dal resto del mondo? - valeriaminuti : Scoperto in Cina un coronavirus in grado di scatenare una nuova pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo Dpcm: al parco gli under 14 devono essere accompagnati Corriere della Sera Agrigento, il coronavirus avanza: massima attenzione nelle RSA e nelle case di riposo

Giulio Santonocito la necessità di un monitoraggio delle RSA e delle Case di riposo del territorio agrigentino a salvaguardia di soggetti estremamente fragili quali sono gli anziani ospiti delle strut ...

Boom di bebè nel weekend Un altro parto in ambulanza

Ventuno fra bimbe e bimbi sono venuti alla luce in 4 giorni. Il personale: "Un momento. di grandissima felicità" ...

Giulio Santonocito la necessità di un monitoraggio delle RSA e delle Case di riposo del territorio agrigentino a salvaguardia di soggetti estremamente fragili quali sono gli anziani ospiti delle strut ...Ventuno fra bimbe e bimbi sono venuti alla luce in 4 giorni. Il personale: "Un momento. di grandissima felicità" ...