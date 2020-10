Coronavirus: Mattarella, 'da tutti comportamenti responsabili per sconfiggere pandemia' (Di marted√¨ 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Occorrono cure, terapie, organizzazione sanitaria efficace ed efficiente. Ma occorre anche la responsabilità collettiva, occorrono comportamenti diffusi di tutti nel nostro Paese, perchè tutti siamo chiamati a contribuire a sconfiggere la pandemia e la diffusione del contagio e del virus". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della consegna al Quirinale delle onorificenze al merito della Repubblica italiana ai cittadini che si sono distinti durante l'emergenza. "Con i comportamenti -ha ribadito il Capo dello Stato- con le mascherine, con il distanziamento sociale, con i comportamenti responsabili, evitando contatti superflui. Abbiamo ... Leggi su iltempo (Di marted√¨ 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Occorrono cure, terapie, organizzazione sanitaria efficace ed efficiente. Ma occorre anche latà collettiva, occorronodiffusi dinel nostro Paese, perchèsiamo chiamati a contribuire alae la diffusione del contagio e del virus". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della consegna al Quirinale delle onorificenze al merito della Repubblica italiana ai cittadini che si sono distinti durante l'emergenza. "Con i-ha ribadito il Capo dello Stato- con le mascherine, con il distanziamento sociale, con i, evitando contatti superflui. Abbiamo ...

Agenzia_Ansa : Il presidente Mattarella ha ringraziato il governo per il lavoro fatto sinora sul Recovery fund spronando a mettere… - camilla_staff : RT @RaiNews: Il Presidente #Mattarella: 'Senso di responsabilità di tutti per evitare l'aumento dei contagi' - miaapro : RT @RaiNews: Il Presidente #Mattarella: 'Senso di responsabilità di tutti per evitare l'aumento dei contagi' - RaiNews : Il Presidente #Mattarella: 'Senso di responsabilità di tutti per evitare l'aumento dei contagi' - nicolettamart14 : RT @repubblica: Diretta Tv Mattarella: 'Serve responsabilità collettiva' -