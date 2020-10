Zingaretti ora si è rotto, Conte e Gualtieri nel mirino (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Non userebbe mai parole così crude, di rottura. Eppure dentro il Pd chi conosce il segretario Nicola Zingaretti sa bene quanto sia sempre attento a mantenersi prudente e sempre attento, anche nel tono, quando rilascia dichiarazioni. Ma proprio per questo, quando arriva un distinguo, questo automaticamente si trasforma in grande critica. E quando oggi Zingaretti ha detto che “un tema così importante come il Mes non va affrontato con una battuta in conferenza stampa” molte orecchie hanno cominciato a fischiare. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Non userebbe mai parole così crude, di rottura. Eppure dentro il Pd chi conosce il segretario Nicola Zingaretti sa bene quanto sia sempre attento a mantenersi prudente e sempre attento, anche nel tono, quando rilascia dichiarazioni. Ma proprio per questo, quando arriva un distinguo, questo automaticamente si trasforma in grande critica. E quando oggi Zingaretti ha detto che “un tema così importante come il Mes non va affrontato con una battuta in conferenza stampa” molte orecchie hanno cominciato a fischiare.

