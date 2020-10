Piazza Affari inchiodata sulla parità in chiusura, corre Atlantia in attesa dell’offerta Cdp (Di lunedì 19 ottobre 2020) Seduta interlocutoria per le Borse europee: ai timori per l'andamento della pandemia hanno fatto da contraltare le speranze su un possibile accordo negli Usa tra Repubblicani e Democratici per un nuovo piano di stimoli. Sui mercati negoziazioni difficoltose anche per i problemi tecnici che hanno bloccato per 3 ore gli scambi sui listini Euronext Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 19 ottobre 2020) Seduta interlocutoria per le Borse europee: ai timori per l'andamento della pandemia hanno fatto da contraltare le speranze su un possibile accordo negli Usa tra Repubblicani e Democratici per un nuovo piano di stimoli. Sui mercati negoziazioni difficoltose anche per i problemi tecnici che hanno bloccato per 3 ore gli scambi sui listini Euronext

ForexOnlineMeIt : Mercati – Europa rallenta, Piazza Affari poco sopra la parità - CEADE3 : Piazza Affari inchiodata sulla parità in chiusura, corre Atlantia in attesa dell’offerta Cdp - infoiteconomia : Banco BPM protagonista del consolidamento bancario a Piazza Affari - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Borsa, Piazza Affari cauta: -0,08%. Juventus in calo - MilanoFinanza : Piazza Affari sulla parità con spread a quota 135. Wall Street rallenta -