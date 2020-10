Fumetti Nei Musei protagonisti di #SLIM2020

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 19 ottobre 2020)Neidella Settimana della Lingua Italiana nel Mondo: oltre 66 mila copie distribuite nelle 200 sedi della rete estera Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo partecipa alla XX Settimana della lingua italiana nel mondo con “nei”, l’iniziativa lanciata nel 2018 per raccontare ai… L'articolo Corriere Nazionale.